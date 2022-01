Диего Коста си намери нов отбор и той не е Арсенал

Диего Коста е в напреднали преговори за новия си договор, но той няма да бъде с английския Арсенал, както твърдяха редица медии на „острова“. Спортният журналист Фабрицио Романо разкрива, че бившият национал на Испания е на крачка от Коринтианс.

33-годишният таран разтрогна контракта си с Атлетико Минейро, след като спечели шампионата на страната с тима, а веднага след това се появиха слуховете, че той е готов да се пробва още веднъж в големия европейски футбол.

Коста обаче осъзнава, че дните му на футболното игрище са преброени, а и фактът, че е по-известен с лошия си нрав го прави неособено привлекателна фигура за водещите клубове.

Corinthians are pushing to complete the signing of Diego Costa in the next hours. Verbal agreement now closer - still waiting for last details and final answer from Brazilian striker who's now free agent. 🇧🇷 #Timao



Timão made the best proposal as of now. No talks with Arsenal. pic.twitter.com/EP4RPGQVh2