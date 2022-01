Шави: Отсъствието на Дембеле не ни се отразява по никакъв начин

Осман Дембеле изглежда наистина е подложен на масирана вътрешна атака от Барселона, след като агентът му разкри, че се планира той да бъде изваден от титулярния състав в отговор на нежеланието му да води преговори за нов договор. Старши-треньорът Шави междувременно на практика се отрече от своя нападател, въпреки че именно той отчете най-сериозен прогрес в играта си от назначението на наставника.

„Дембеле е важен, но решението е на клуба и всички сме съгласни с него. Аз лично не мисля, че отсъствието му се отразява по някакъв начин на отбора“, каза Шави пред фенското издание Barca Center, цитиран от Фабрицио Романо.

Френското крило се превърна в една от най-скъпите покупки в историята, когато през 2017 г. пристигна от Борусия Дортмунд, но поредицата от контузии и проявите на ниска самодисциплина му костваха голяма част от времето на „Ноу Камп“. Днес той намира отново най-добрата си форма, но именно в този период бе взето решението да бъде изваден от състава.

Смята се, че Челси е един от тимовете, които проявяват интерес към бившия френски национал, като дори „лондончани“ предлагат известна трансферна сума, за да го привлекат още през януари в редиците си. От лятото обаче той ще може да играе, където реши, защото контрактът му с „каталунците“ изтича на 30 юни тази година.

