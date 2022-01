Марсилия отказва да върне играч на Челси, докато не получи компенсации

Емерсон Палмиери се превърна в ябълката на раздора между Челси и Марсилия, защото „лондончани“ искат да го върнат предсрочно от наема, но французите отказват да го освободят без да получат нужните компенсации за това, научихме от спортния журналист Фабрицио Романо.

Смята се, че „сините от Стамфорд Бридж“ са предложили €4 млн. на френския тим, за да може да си върнат левия бранител, но сумата не покрива изискванията на клуба.

Емерсон бе счетен за ненужен от Томас Тухел през лятото, въпреки че бе един от двамата европейски шампиони заедно с Жоржиньо. Очевидно германецът е смята, че Бен Чилуел и Маркос Алонсо ще му бъдат достатъчни, за да покрият нуждите на тима от леви защитници, но английският национал се контузи тежко и ще пропусне остатъка от сезона. Това оставя Тухел единствено с ветерана Алонсо и по тази причина той си иска Палмиери обратно.

Ако Марсилия и Челси не се споразумеят възможно най-скоро, тогава английският тим ще трябва да потърси нови възможности в академията си, ако не иска да инвестира в нови футболисти на този пост през януари.

OL have turned down three approaches from Chelsea for Emerson Palmieri. They want too keep him until end of the season - not accepting €4m compensation. Tuchel wants Emerson but looks difficult, as of now. 🔵 #CFC



Kurzawa and Perisic are not options for Chelsea in January.