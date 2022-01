Ник Кирьос: Никола Мектич и Мате Павич искаха да се бием във фитнеса

Ник Кирьос направи изненадващи разкрития за комуникацията си с хърватите Никола Мектич и Мате Павич, като обяви, че двамата са го предизвикали на физическа саморазправа във фитнеса. Австралиецът публикува няколко съобщения в Twitter по този повод.

Инцидентът е станал в следствие на поражението в мача на двойки от Australian Open, където Кирьос си партнира с Танаси Кокинакис, а публиката е нажежила обстановката със скандиранията си.

Just letting you know after yesterday’s chop fest in doubles my opponents coach and trainer proceeded to threaten to fight in the players gym 🥱🥶 tennis is a soft soft sport @TKokkinakis all because I moved and hit them with a tennis ball 😂😂