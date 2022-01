Севиля едва се измъкна от позор у дома срещу Селта, но щетите все пак са налице

Севиля едва не допусна изненадата на кръга в домакинството си на Селта, след като отборът трябваше да гони обрат от 2 гола пасив, въпреки че тимът е единственият, който все още има реален шанс, да оспори титлата на Реал Мадрид.

Серви и Аспас нанесоха своите удари за „келтите“ в последните минути на първата част, което принуди Юлен Лопетеги да преосмисли решенията си за титулярните 11 и направи три промени в редиците си още на почивката.

Именно Папу Гомес и Оливер Торес зарадваха наставника си, след като в рамките на 3 минути успяха да възстановят паритета до 2:2.

Точките обаче бяха поделени, което означава, че „рохибланкос“ потенциално може да остане на 6 точки от върха, ако Реал Мадрид спечели в неделя своето домакинство на Елче.

Селта пък се стабилизира още повече в средата на класирането и дори има основания да мечтае за класиране в горната половина, ако успее през пролетта да натрупа малко повече точки пред собствена публика.

We come from two goals down to rescue a point. #SevillaFCCelta pic.twitter.com/tecRzA1EkS