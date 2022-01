Надал оцеля в най-тежкия си мач дотук на Australian Open

Рафаел Надал изигра най-тежкия си мач от началото на тазгодишното издание на Australian Open, въпреки че в крайна сметка спечели с 3:0 сета срещата си с Адриан Манарино.

„Матадора“ имаше нужда от половин час в тайбрека на първия сет, за да стигне до крайното 16:14 и да сломи съпротивата на вдъхновения французин.

След това обаче 33-годишният левичар започна по-лесно да губи собствените си подавания, като явно предходният двубой с Аслан Карацев си оказа влияние, защото той продължи почти 5 часа.

Надал се класира на 1/4-финалите след 7:6(14), 6:2 и 6:2, а там вече го очаква Денис Шаповалов, който се справи с Александър Зверев в три сета.

@RafaelNadal is into his 14th #AusOpen quarterfinal!



The world No.5 defeats Adrian Mannarino 7-6(14) 6-2 6-2 in two hours and 40 minutes.



