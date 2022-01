Тунис изхвърли „супер орлите“ от КАН и вече е сред най-добрите 8 в Африка

Тунис е вторият 1/4-финалист в турнира за Купата на африканските нации, след като успя да отстрани един от традиционните фаворити за трофея Нигерия.

Юсеф Мсакни се превърна в герой за своите с попадението си в 47', защото именно този гол направи разликата между двата тима в мача.

Алекс Ивоби пък несъмнено ще бъде считан за антигерой, защото прекара само 5 минути на терена, когато замени Келеши Ихеаначо, а след това бе изгонен с директен червен картон.

„Супер орлите“ и без друго имаха проблеми със създаването на положение, че дори най-доброто от тях дойде в добавеното време, когато Умар Садик се измъкна зад защитата на тунизийците, стреля покрай Бен Саид и само късметът извади топката от очертанията на вратата.

В крайна сметка Тунис заслужено се добра до следващия кръг, където по-рано се класира Буркина Фасо. Именно този сблъсък ще реши кои ще се класира на полуфиналите след няколко дни.

