Звезда в алпийските ски със зверско падане (ВИДЕО)

Звездата в алпийските ски при жените София Годжа претърпя зверско падане по време на днешния супергигантски слалом в Кортина д'Ампецо. Италианката загуби контрол над своите ски в една от по-бързите части на пистата „Олимпия дела Тофане“, което я изхвърли във въздуха и тя направи едно превъртане преди да се приземи тежко.

След падането си Годжа остана да лежи на снега няколко минути, което сериозно притесни всички в белия керван. За щастие тя се изправи и успя да слезе до зоната на финала на собствен ход без нуждата от допълнителна асистенция от страна на медицинските екипи.

По-късно обаче италианката бе забелязана да получава помощ, което поражда съмнения, че тя може да се е контузила сериозно по-малко от две седмици преди началото на олимпийските игри в Пекин. Още повече, че за нея това е второ тежко падане в рамките на осем дни, след това в спускане в Алтенмарк миналата събота. Според информация на Sky Sport Годжа е била транспортирана до Милано за ядрено-магнитен резонанс на коляното, резултатите от който ще станат известни по-късно тази вечер.

Инцидентът помрачи настроението на италианците, които не успяха да се зарадват максимално на победата на друга своя алпийка - Елена Куртони. Тя донесе втора победа за страната си в Кортина, след като самата Годжа триумфира във вчерашното спускане.

След отпадането си днес Годжа се смъкна до третата позиция в битката за малкия глобус в супергигантския слалом, като пред нея са сънародничките ѝ Бриньоне с 377 точки и Куртони с 348. Самата Годжа има актив от 332 точки, които ще гледа да увеличи следващата неделя в Гармиш-Партенкирхен, Германия, където ще се проведат последните стартове преди олимпийските игри в Пекин.

