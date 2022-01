Папата даде автограф на Лионел Меси (СНИМКИ)

Всеизвестен факт е, че Папа Франциск е отявлен почитател на футбола, но въпреки това той не влезе в ролята на запалянко при контакта си с Лионел Меси, а на човек, който оставя автографа си върху тениска на Атлетика Ватикана - футболният тим на най-малката държава в света, научихме от профила на клуба в социалните мрежи.

Звездата на ПСЖ бе посетен лично от френския епископ Еманюел Гобиляр след мача му срещу Реймс от Лига 1, за да му подари фланелката с безценния автограф.

Жестът обаче първо бе направен от Меси. През миналия октомври той сложи подписа си върху екип на „парижани“ и го изпрати по френския министър-председател Жан Кастекс, за да стигне до Папата.

Епископ Гобиляр сподели след това, че главата Римокатолическата църква се моли често за здравето на своя сънародник, който пък наскоро преболедува COVID-19.

Lionel Messi being presented with a Vatican Athletic shirt signed by the pope. pic.twitter.com/uGDS0cQuBh