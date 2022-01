Антъни Джошуа: Спрете да вярвате на глупости! (ВИДЕО)

Антъни Джошуа побърза да отговори на слуховете, че е приел оферта в размер на £15 млн., за да се откаже от реванша с Олександър Усик. Той определи информацията, като „глупост“ пред интернет изданието Undefeated Podcast.

„Знаете ли какво е кофтито на интервютата, които виждам? Казвам си - аз не съм давал интервю... От къде взимат тази информация? Чувам хората да казват, че „Ей Джей“ е приел £15 млн., за да отстъпи. Не съм подписвал, нито съм виждал такъв контракт. Просто спрете да слушате глупостите, докато не започнат да излизат наистина от мен! Аз съм човекът, който контролира съдбата и бизнеса си. Аз съм умен човек и взимам премислени решения при всяка следваща крачка. Не слушайте глупостите на разни източници. Само ако го чуете от мен, тогава ще знаете, че е истина“, каза британецът.

The Guardian по-рано публикува информация, че се водят преговори между лагерите на Джошуа и Усик, за да може той да отстъпи в името на мач за безспорната шампионска титла в тежка категория между украинеца и Тайсън Фюри. Това обаче за сега не издържа теста за достоверност, ако приемем, че бившият шампион е искрен в думите си.

