Повече червени картони, отколкото голове, но Гамбия все пак е 1/4-финалист

Гамбия е третият 1/4-финалист за Купата на африканските нации, след като успя да отстрани с 0:1 тима на Гвинея в мач, който отново имаше прекалено много нарушения и червени картони.

Юсуфа Нджие и Ибрахима Конте бяха пратени под душовете няколко минути преди последния съдийски сигнал, тъй като и двамата получиха повторно жълти картони съответно в 87' и 94'.

Преди това Муса Бароу се превърна в единствения голмайстор за символичните гости, за да направи разликата и да се превърне в герой.

Гамбия сега очаква победителя от двойката между Камерун и Коморските острови, за да разбере следващия си съперник във фазата на 8-те най-добри в турнира.

