Защитник на Арсенал избяга в Астън Вила

Защитникът на Арсенал Калъм Чеймбърс официално разтрогна договора си с клуба, за да подпише с Астън Вила, научихме от клубния уеб-сайт.

27-годишният англичанин прекара почти 8 години на „Емиратс“, в които така и не успя да се наложи сред титулярите, че дори бе изпробван на всевъзможни позиции.

Юношата на Саутхамптън обаче се надява, че ще реализира потенциала си под ръководството на Стивън Джерард, където вече се заформи една доста сериозна селекция.

“It was a no-brainer to join a great club. It was the right thing for me to do.” @CalumChambers95 speaks after completing a move from Arsenal. 🗣