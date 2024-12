Зеленски за отвлечените украински деца: „Трябва да ги върнем у дома“

Украинският президент Володимир Зеленски отправи послание в социалната мрежа X, обръщайки внимание на съдбата на 48 украински деца, насилствено отделени от семействата си преди две години от руски сили.

Повечето от тях са били на възраст под три години, когато са отделени от семействата си – част са транспортирани в окупирания Крим, а други – депортирани в Русия.

„Украинските деца не са играчки, въпреки че изглежда, че за руските елити и чиновници те са такива,“ написа Зеленски.

Президентът акцентира върху важността на международната подкрепа в усилията да се върнат тези деца на семействата им и изказа благодарност към партньорите на Украйна, които активно помагат в този процес и продължават да оказват необходимото съдействие.

