Ето я цел №1 пред ПСЖ за лятото

Френският вицешампион Пари Сен Жермен има своята цел №1 за идното лято. „L’Équipe“ твърди, че става дума за футболиста на Манчестър Юнайтед Пол Погба. Както е известно, договорът на французина с „червените дяволи“ изтича след края на сезона и може да напусне като свободен агент.

Изданието обаче разкрива, че парижани ще трябва да продадат играчи за между 100 и 150 милиона евро, иначе не биха могли да привличат нови играчи. Смята се, че столичани искат да се разделят по най-бързия начин с шестима футболисти - Абду Диало, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер, Андер Ерера, Мауро Икарди и Лейвин Курзава.

Самият Погба пък продължава да увърта около това дали ще предподпише с Ман Юнайтед. Той може да подпише и предварително споразумение с чуждестранен клуб.

Неуспехът да намалят разходите си си за заплати означава, че полузащитникът на Тотнъм Танги Ндомбеле, който печели по 200 000 евро на седмица във Висшата лига, е малко вероятно да се присъедини към френския отбор.

В ПСЖ също са загрижени от това, че ако подпишат с Ндомбеле, той няма да е подходящ за партньорство с Погба, тъй като двамата оперират на една позиция и са сходни по стил на игра. Тъй като договорът на Погба изтича в края на сезона, изданието посочва, че спортният директор на ПСЖ Леонардо е контактувал многократно с агента на халфа Мино Райола относно потенциален трансфер.

🚨 Paul Pogba is now a priority signing for PSG this summer.



(Source: L'Equipe) pic.twitter.com/7tAC1pOqoT