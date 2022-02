Камерун и Египет едва не ни приспаха, но все пак намериха начин, за да решат финалиста на КАН

Камерун и Египет по никакъв начин не оправдаха очакванията за атрактивен двубой в полуфинала за Купата на африканските нации, като 120 минути не им стигнаха, за да си вкарат гол.

Общо 4 точни удара бяха отправени от звездните нападатели на двата тима, което е обидно малко за хора от ранга на Мохамед Салах, Венсант Абубакар и Токо Екамби.

В края на редовното време пък селекционерът на „фараоните“ Карлош Кейрош бе изгонен от главния съдия за прекалено честите му изблици на недоволство след единоборствата на камерунците.

В продълженията трябваше да изчакаме до последните няколко минути, за да видим най-опасното положение в целия мач, а именно центрирането на Рамадан Собхи, който от аутлинията центрира към цели трима свои съотборници, но нито един от тях не успя да докосне топката, за да я добута в мрежата.

При дузпите Габаски блесна най-ярко, тъй като спаси ударите на Мукуди и Леа, докато съотборниците му Зизо, Абделмонем и Лашин бяха безпогрешни при изпълненията си. Клинтън Н'Джи пък реши да стреля встрани от вратата при последното изпълнение, обезсмисляйки останалите дузпи за египтяните.

Така Египет ще спори за трофея в неделя срещу тима на Сенегал, което значи, че един срещу друг ще видим звездите на Ливърпул Садио Мане и Мохамед Салах.

