Сенегал е първият финалист за КАН

Сенегал изигра може би най-силния си мач от началото на Купата на африканските нации, за да се добере до финала в турнира срещу Буркина Фасо.

Садио Мане и компания вдигнаха сериозно оборотите през втората част и логично стигнаха до два бързи гола от Диало и Гей.

Ибрахим Туре обаче върна буркинците в мача с попадението си в 82', но интригата се запази само за около 5 минути, тъй като Мане оформи крайното 1:3.

В четвъртък Камерун и Египет ще определят и другия финалист на КАН, докато Буркина Фасо ще има възможност да се бори за бронзовите медали.

1️⃣ ⚽️

1️⃣ 🅰️



Who else but the spectacular Sadio Mane to claim the TotalEnergies Man of The Match award 👏 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #TeamSenegal | @Football2Gether pic.twitter.com/ewx6GiPzD6