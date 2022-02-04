Спортът по ТВ в петък (4 февруари)

Камерун и Египет едва не ни приспаха, но все пак намериха начин, за да решат финалиста на КАН

Камерун и Египет по никакъв начин не оправдаха очакванията за атрактивен двубой в полуфинала за Купата на африканските нации, като 120 минути не им ст ...