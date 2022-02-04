08.25 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Пекин, Великобритания - Австралия, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
09.30 Тенис, турнир в Махаращра МАХ Спорт 2
12.00 Колоездене: Обиколка на Саудитска Арабия, четвърти етап Евроспорт 2
10.00 Купа на Азия, жени Нова спорт
10.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
14.00 Церемония по откриването на XXIV Зимни олимпийски игри Евроспорт 1, БНТ 3, БНТ 1
14.00 Купа на Азия, жени Нова спорт
15.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
16.00 "Левски" - "Динамо" (Киев) Диема спорт 2
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, трети етап Евроспорт 2
18.30 Футзал, полуфинал БНТ 3
19.00 Волейбол, "Дея Спорт" - "Хебър" Диема спорт 2
19.30 "Хайденхайм" - "Хановер" Нова спорт
19.30 Баскетбол, "Анадолу Ефес" - АСВЕЛ МАХ Спорт 3
20.30 Тенис, турнир в Монпелие МАХ Спорт 1
21.30 "Херта" - "Бохум" Диема спорт 3
21.30 Футзал, полуфинал БНТ 3
21.30 Баскетбол, "Баскония" - "Олимпиакос" МАХ Спорт 2
21.45 "Бирмингам" - "Шефийлд Юнайтед" Нова спорт
21.45 Баскетбол, ""Реал" - "Зенит" МАХ Спорт 3
22.00 "Атлетик" - "Еспаньол" МАХ Спорт 4
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Мидълзбро" Диема спорт 2
22.00 "Марсилия" - "Анже" Диема спорт
03.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Пекин, Швейцария - Швеция, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 1
04.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Пекин, слоупстайл, жени Евроспорт 2
4 Февруари, 2022 07:50 5040
Спортът по ТВ в петък (4 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.25 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Пекин, Великобритания - Австралия, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
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