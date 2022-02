Фенове изпотрошиха автобуса на Реал Мадрид (ВИДЕО)

Реал Мадрид беше изправен пред много голямо предизвикателство, за да влезе на стадион „Сан Мамес“. Когато возилото се насочи към входа на красивия стадион на Атлетик Билбао, вълна от фенове на баските започнаха да хвърлят предмети по клубния автобус на „лос меренгес“.

Един от хвърлените предмети бе бутилка към отбора на „лос бланкос“, която строши едно от стъклата на буса.

🚨📹 Real Madrid's bus being brutally attacked by the Bilbao fans. @ElGolazoDeGol pic.twitter.com/YvrQj73lGW