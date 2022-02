Дори без да е на терена: Бейл успя да привлече вниманието върху себе си (ВИДЕО)

За пореден път, дори без да е на терена, Гарет Бейл успя да привлече вниманието върху себе си. В четвъртък вечер Реал Мадрид загуби с 0:1 от Атлетик Билбао на 1/4-финалите за Купата на Kраля и отпадна. Попадението падна в самия край, като треньорът Карло Анчелоти призна, че се е готвел за продължения. По тази причина в редовните 90 минути той направи само две смени.

През второто полувреме доста от резервите на Реал, сред които и Еден Азар, бяха пратени да загряват, но Бейл не беше сред тях. В 75-ата минута обаче на белгиеца му беше казано да седне на пейката, след като видимо Анчелоти избра да не залага на него. В този момент камерата на “Ел Чирингито” засне как Бейл се присмива.

Уелският футболист не е играл за Реал от края на август. В момента той е здрав, но в трети пореден мач на “белите” си остава на пейката.

След двубоя треньорът беше запитан защо не е пуснал в игра Бейл, Азар и Лука Йович, независимо че тимът имаше проблеми в атака заради липсата на Карим Бензема. “Бейл, Азар и Йович? Няма какво да кажа. Същото може да се коментира и за Себайос, Вайехо…”, отговори Анчелоти.

Gareth Bale laughing at Eden Hazard after Hazard was sent back to the bench in the 2nd half even though he's been warming up for 30 minutes 😔

