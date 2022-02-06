Спортът по ТВ в неделя (6 февруари)

08.35 Кърлинг: Пекин 2022, Норвегия - Швеция, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
09.00 Ски бягане: Пекин 2022, скиатлон, мъже Евроспорт 1
09.30 Виетнам - Китайско Тайпе (жени) Нова спорт
10.30 Хокей на лед: Пекин 2022, Китай - Япония, групова фаза, жени Евроспорт 2
10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
10.45 Бързо пързаляне с кънки: Пекин 2022 Евроспорт 1
12.00 Баскетбол, ПАРМА - "Цмоки" Диема спорт
13.00 Ски скокове: Пекин 2022, малка шанца, мъже Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
13.30 "Аталанта" - "Каляри" Ринг
13.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, ски бабуни, жени Евроспорт 2
13.00 Купа на Азия, финал (жени) Нова спорт
14.00 "Ливърпул" - "Кардиф" Диема спорт 2
14.00 "Лориен" - "Ланс" Диема спорт
14.00 Тенис, ту,рнир в Махарщра (финал) МАХ Спорт 2
14.30 "Дармщад" - "Хамбургер" Диема спорт 3
15.00 "Валенсия" - "Реал Сосиедад" МАХ Спорт 4
15.00 Хокей на лед: Пекин 2022, Швейцария - САЩ, групова фаза, жени Евроспорт 1
15.10 Спускане с шейни: Пекин 2022, мъже, четвърти манш Евроспорт 2, БНТ 1, БНТ 3
16.00 "Венеция" - "Наполи" МАХ Спорт 3
16.00 "Болоня" - "Емполи" Ринг
16.00 "Нотингам" - "Лестър" Диема спорт 2
16.00 Тенис, турнир в Монпелие (финал) МАХ Спорт 1
16.00 Баскетбол, "Локомотив" - "Автодор" Нова спорт
16.30 "Борусия" (Д) - "Байер" Диема спорт 3
17.00 Ръгби, Франция - Италия МАХ Спорт 2
17.00 Колоездене: Обиколка на Валенсия, пети етап Евроспорт 2
17.15 "Барселона" - "Атлетико" МАХ Спорт 4
18.30 "Борнемут" - "Боръм" Диема спорт 2
18.30 Футзал, европейско първенство (финал) БНТ 3
19.00 "Удинезе" - "Торино" МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, "Нефтохимик" - "Монтана" Диема спорт
19.30 "Бетис" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
19.30 ПАОК - "Панатинайкос" Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, "Реал" - "Валенсия" Нова спорт
21.00 Сенегал - Египег Ринг
21.00 Баскетбол, "Билбао" - "Манреса" Диема спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Пебъл Бийч Про Ам, четвърти ден Евроспорт 2
21.45 "Ювентус" - "Верона" МАХ Спорт 3
21.45 "Лил" - ПСЖ Диема спорт 3
21.45 Баскетбол, "Варезе" - "Виртус Болоня" Нова спорт
22.00 "Реал" - "Гранада" МАХ Спорт 4
22.00 "Тенерифе" - "Леганес" МАХ Спорт 1
22.00 НФЛ, Мач на звездите МАХ Спорт 2
22.30 НБА, "Денвър" - "Бруклин" Диема спорт
01.00 Наскар, "Сблъсъкът" МАХ Спорт 1
01.00 НБА, "Далас" - "Атланта" Диема спорт
03.15 Фигурно пързаляне: Пекин 2022, отборно състезание, волна програма Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
03.30 Фрийстайл ски: Пекин 2022, биг еър, жени, квалификация Евроспорт 2
04.15 Ски-алпийски дисциплини: Пекин 2022, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
6 Февруари, 2022 08:36 2100
Спортът по ТВ в неделя (6 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
08.35 Кърлинг: Пекин 2022, Норвегия - Швеция, групова фаза, смесени двойки Евроспорт 2
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