24-годишна спортистка с тежка травма след падане на Олимпиадата (ВИДЕО)

Американската скиорка Нина О'Брайън получи тежка травма по време на състезанието в дисциплината гигантски слалом на Олимпиадата в Пекин.

24-годишната спортистка не съумя да запази равновесие няколко метра преди финала и сериозно нарани крака си, а медицинските прегледи показаха счупване. Случаят стресна сериозно организаторите, след като О'Брайън беше изнесена на носилка.

След първото спускане Нина заемаше 6-ото място. Шведката Сара Хектор спечели златото, а тройката се допълни от Федерика Бриньоне от Италия и Лара Гут-Бехрами от Швейцария. Българката Ева Вукадинова завърши 36-а, въпреки че се състезаваше с пукната костица в ръката.

Scary crash! US skier Nina O’Brien injured her left leg in a crash. She was taken off the slopes in a stretcher but was alert and responsive pic.twitter.com/vRIu9LECVV