Звезда от NFL заведе 11-годишно момиче на бал след скорошната смърт на баща ѝ

Една от големите звезди на Филаделфия Ийгълс Антъни Харис внесе малко щастие в живота на 11-годишна своя почитателка, която наскоро е изгубила баща си, научихме от американското издание Good News.

Бащата на Одри Соапе губи живота си малко преди училищния бал, на който бащи водят дъщерите си на танци. Междувременно тя намира малко утеха в американския футбол, защото двамата с таткото гледали редовно изявите на местния тим от NFL. Един ден тя решава да изпрати съобщение в социалните мрежи до Харис, за да го покани на бала, а за нейна огромна изненада той се отзовава.

„Просто се опитах да бъда човек. Свалих каската и екипировката и се опитах да покажа известна симпатия и подкрепа към семейството“, каза футболистът след бала.

(Austin, TX): 11-year-old Audrey Soape lost her father and grandfather last year & was feeling sad about an upcoming father-daughter dance. That's when her mom Holly reached out to @Eagles football player Anthony Harris to ask whether he would take Audrey to the dance,...

