Камару Усман се подложи на операция (СНИМКИ)

Шампионът в полусредна категория на UFC Камару Усман се подложи на операция на дясната ръка, научихме от Дейна Уайт.

„Нигерийския кошмар“ имаше нужда от интервенция още преди битката си с Колби Ковингтън през миналия ноември, тъй като на тренировка счупи костица. Впоследствие той не се отказа от боя и дори спечели с решение.

Усман планира също така да се качи с една категория нагоре, за да отговори на предизвикателството на Израел Адесаня. Битката помежду им би се превърнала в най-големия мач за годината, тъй като и двамата атлети се намират в страхотна форма. Преди това разбира се Адесаня трябва да се справи с Робърт Уитъкър през идния уикенд на UFC 271.

Pound for pound best fighter in the world @USMAN84kg had hand ligament surgery today. This is the before and after. See you soon CHAMP pic.twitter.com/fQoAMKGR0M