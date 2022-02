Валенсия даде отпор на летящия Билбао в първия полуфинал за Купата

Атлетик Билбао за пръв път този сезон в Купата на краля срещна достоен опонент в лицето на Валенсия и добре, че полуфиналите в турнира се играят в два мача, защото играчите на Марселино този път можеше и да нямат онзи късмет, който ги покри срещу Реал Мадрид и Барселона.

Раул Гарсия все пак даде преднина на „баските“ в 37', а Уго Дуро изравни в 65'.

Максимилиано Гомес междувременно бе изгонен в добавеното време на първата част, макар той да не бе на терена по това време. И все пак „прилепите“ се лишиха от услугите му до самия край на турнира.

На 2 март двата клуба ще трябва все пак да излъчат победител, защото все някой трябва да се класира за финала.

FULL-TIME I All square at San Mamés. Hugo Duro cancels out Raúl García's strike and the tie remains wide open ahead of the second leg.#AthleticValencia 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/t8qJNKEqK7