Манчестър Юнайтед още не може да се събуди от кошмара, че топ 4 започва да се отдалечава

Манчестър Юнайтед записа второ поредно равенство - 1:1, като този път грешката бе на свой терен срещу отбора на Саутхамптън.

„Червените дяволи“ сякаш се постараха сами да поделят точките, защото през първата част Джейдън Санчо и Кристияно Роналдо пропуснаха по няколко чисти възможности за гол или асистенция.

И все пак младият англичанин намери начин, за да се разпише, тъй като Маркъс Рашфорд го намери пред гол-линията в 21'.

Почти веднага след паузата Че Адамс възстанови паритета между двата тима с красив гол, дошъл след прецизен удар в страничната греда, след което кълбото се оплете в мрежата зад Давид де Хеа.

Испанецът междувременно продължава да чака за изравняването на рекорда от 208 мача без допуснат гол. Той се държи от един от предшествениците му в Юнайтед - Петер Шмайхел. Датчанинът се намира на 10 място във вечната ранглиста по този показател.

„Манчестърци“ след това успяха да пропуснат и други положение, но не бива да забравяме, че на два пъти ВАР потвърди решението за засада, отсъдено от реферите на терена, след като Роналдо и Погба вкараха.

Подялбата на точките означава, че Манчестър Юнайтед вече има равен брой мачове и точки с четвъртия Уест Хям, но и е с по-лоша голова разлика. Арсенал, Тотнъм и Уувърхамптън обаче дебнат от задна позиция, като трите тима имат между 2 и 3 мача по-малко при 1 или 6 точки пасив.

Саутхамптън пък се стабилизира в средата на таблицата и може би след няколко кръга ще можем категорично да твърдим, че „светците“ са се спасили от изпадане, за да могат да мислят за позициониране около десето място в края на сезона.

