Атлетико спечели мач с три обрата, три дузпи и човек по-малко за повече от половин час

Атлетико Мадрид спечели един от най-драматичните мачове от началото на сезона в испанската Примера Дивизион, минавайки през три обрата, три дузпи и червен картон.

Луис Суарез получи правото да изпълнява първия наказателен удар, но уругваецът не успя да преодолее стражът на Хетафе Давид Сориа.

И все пак Анхел Кореа и Матеуш Куня дадоха аванс от два гола на „дюшекчиите.

Последва обаче истинско чудо за гостите, които обърнаха резултата още до 42', благодарение на Борха Майорал и цели две дузпи на Енес Юнал.

Ако смятате, че това е шокиращо, изчакайте, защото тепърва драмата ще стига своята кулминация в двубоя.

Кореа направи резултата 3:3 в четвъртата добавена минута на първата част.

След почивката Фелипе бе пратен под душовете с директен червен картон в 58' за много грубото му нарушение срещу Мауро Арамбари.

Последваха изключително тежки минути за играчите на Диего Симеоне, но въпреки това в 89' Марио Ермосо вкара може би най-красивият гол в кариерата си. Той се хвърли на странична ножица в наказателното поле, за да преодолее за един последен път Сориа и да спечели трите точки за Мадрид след крайното 4:3.

Шампионите се върнаха в топ 4 след този успех, макар и преди Барселона да изиграе своя мач с Еспаньол в неделя.

Хетафе пък все още остава близо до зоната на изпадащите, но с оглед класата в състава на Кике Флорес би било шокиращо, ако отборът се озове в Сегунда Дивизион.

