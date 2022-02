Уитакър остана на крака, но Адесаня опази пояса

Израел Адесаня опази световната си титла в средна категория на UFC в мача-реванш с Робърт Уитакър на 271-ото издание на турнира.

Мачът започна в проучвателен режим за двамата, като нигериецът залагаше повече на лоу кикове, но с ляв прав в брадата прати американецът на земята, за да си подсигури успеха в първия рунд.

През втория Уитакър направи опит за хват срещу Адесаня, но без особен успех, а през третия стигна до няколко успешни тейкдауна.

Съдите в крайна сметка трябваше да изберат победител и след единодушно решение оставиха пояса на кръста на 32-годишния боец от Лагос под някои освирквания от трибуните.

“Business as usual.”@StyleBender stayed completely locked in against Robert Whittaker and came away with yet another defense of his middleweight title.



