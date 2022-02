Национал на Англия предизвика побой в кръчма

Нов кръчмарски побой в Англия с участието на футболист разкриха на Острова. В центъра на мелето е бил вратарят на "трите лъва" и на Евертън Джордан Пикфорд. Той и негови приятели скочили на шегаджии, които дразнели Пикфорд, че има къси ръчички като на тиранозавър. Това е любимата гавра на противниковите фенове в секторите зад вратата, която той пази.



Инцидентът станал в неделя вечер в кръчмата „Мостът на просяка“ в Ийст Болдън, Южен Тайнсайд. След него били разпитани хора, които са били в заведението по същото време.

