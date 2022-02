„Червените дяволи“ едва се справиха с 10 „чайки“ на „Олд Трафорд“

Манчестър Юнайтед постигна успех с 2:0 над Брайтън енд Хоув Албиън, но нищо в този мач не говори за увереност в играта на „червените дяволи“.

Кристияно Роналдо сложи край на серията от 6 поредни мача без гол с попадението си в началото на втората част, а д последната секунда на 6-те минути добавено време Бруно Фернандеш удвои с отлична солова контраатака.

Между двете попадения Люис Дънк бе изгонен за предотвратяване на чиста голова възможност, което позволи на домакините да доиграят оставащите 40 минути с човек повече на терена.

Давид де Хеа никак не остана без работа, че дори трябваше на 3 пъти да се намесва решително, единият от които бе при 0:0 в най-силния период на гостите.

Трите точки в крайна сметка остават на „Олд Трафорд“, което е най-важното. Така Юнайтед се завръща в топ 4, измествайки от там Уест Хям, но погледите в отбора със сигурност са насочени назад, защото Арсенал изостава само с 4 точки при 3 мача пасив, Уувърхамптън е на 6 точки с 2 мача по-малко, а Тотнъм е на 7 пункта и 3 срещи в резерв.

„Чайките“ на свой ред изглеждат сигурни в оцеляването си този сезон, така че могат далеч по-спокойно да изиграят втората половина от сезона, че дори да се борят за класиране между 6-10 място.

