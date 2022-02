Криза в съблекалнята на Ман Юнайтед: Роналдо на война с Магуайър за капитанската лента

Разбра се причината за кризата в съблекалнята на Манчестър Юнайтед. Telegraph.bg съобщи, че тя е заради битката в капитанската позиция между Хари Магуайър и Кристиано Роналдо.

След като дойде от Юве през лятото, португалецът получи първа аванта от Единсон Кавани – уругвайският Матадор му отстъпи своя №7.

Сега Роналдо посяга и към капитанската лента, а английската преса отразява като сапунена опера войната между Хари Магуайър и Кристиано Роналдо за капитанството на Манчестър Юнайтед.

„Daily Mail“ говори за „борба за власт за капитанската позиция на Манчестър Юнайтед“, в която Ралф Рангник се опита да посредничи между англичанина Хари Магуайър и португалеца Кристиано Роналдо.

Очевидно и двамата играчи са имали разговори и намерението на Кристиано било да вземе лентата, за да направи услуга на Магуайър – като премахне напрежението от него, което тегне заради слабите му мачове напоследък.

