Ливърпул спечели гостуването си на „Джузепе Меаца“ с единствените два точни удара в целия мач

Ливърпул спечели гостуването си на Интер с 0:2, за да си подсигури комфортен аванс преди реванша през март срещу италианския шампион.

Странното бе, че двете попадения паднаха след единствените два точни удара в целия мач, от който и да е от двата отбора.

Роберто Фирмино имаше огромен късмет при откриващото попадение, защото просто плъзна топката с глава след корнера на Анди Робъртсън, а кълбото придоби причудлива траектория, за да прескочи Самир Ханданович и да влезе във вратата му.

Вторият гол пък бе дело на Мохамед Салах, но и египтянинът имаше доза късмет, защото ударът му рикошира в бранител на домакините, за да заблуди стража и да тръгне в другата посока на движението му.

„Нерадзурите“ могат да се сърдят само на себе си, защото имаха куп възможности за гол при 0:0, но Един Джеко и Лаутаро Мартинез сякаш бяха притеснени и не демонстрираха максимална концентрация и мотивация.

𝗚𝗘𝗧 𝗜𝗡, 𝗥𝗘𝗗𝗦 🙌🔴



Taking a victory back to Anfield in the #UCL last-16 👊 pic.twitter.com/QkOwWROD6V