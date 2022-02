Гришо постигна победа №350, за да се класира на 1/4-финалите в Делрей Бийч

Григор Димитров се завърна с успех на корта след прекарания повторно COVID-19, за да запише победа №350 в кариерата си. Това се случи на 1/8-финалите на ATP 250 в Делрей Бийч.

Българинът срещна трудности с квалификанта Мичъл Крюгер, който предложи страхотна битка в първия сет, довеждайки събитията до тайбрек, завършил в полза на хасковлията - 7:6(4).

Във втората част обаче рутината на Гришо му помогна, за да затвори мача с 6:3 и така да се класира на 1/4-финалите в състезанието.

Grigor finding his groove 🤙



7-6 6-3 win over Krueger and he's into the @DelrayBeachOpen quarter-finals again... pic.twitter.com/5SSS7NcBKc