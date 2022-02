Буря нанесе сериозни поражения на стадион в Европа (ВИДЕО)

Върлуващата буря Юнис в Западна Европа не подмина и нидерландския футболен клуб АДО ден Хааг.

Стадионът на клуба претърпя сериозни поражения, като част от покрива на съоръжението бе тотално разрушено от силните ветрове. Единият от пилоните, на което е поставено част от осветлението на стадиона, също бе счупено.

Oh damn, the stadium of @ADODenHaag is letting loose pic.twitter.com/VpJ96VU9hI