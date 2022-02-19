Спортът по ТВ в събота (19 февруари)

09.00 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Пекин Евроспорт 2, БНТ 3
10.55 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Пекин, масов старт, жени Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
12.30 "Спартак" (Вн) - "Марек" Диема спорт
13.00 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Пекин, волна програма, спортни двойки Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
14.00 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Пекин, трети манш, жени Евроспорт 2
14.30 "Уест Хем" - "Нюкасъл" Диема спорт 2
14.30 "Фулъм" - "Хъдърсфийлд" Нова спорт
14.30 "Вердер" - "Инголщад" Диема спорт 3
15.00 "Левски" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
15.00 "Гранада" - "Виляреал" МАХ Спорт 4
15.30 "Фейенорд" - "Камбуур" МАХ Спорт 3
15.30 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Пекин, четвърти манш, жени Евроспорт 2
16.00 Тенис, турнир в Марсилия МАХ Спорт 2
16.10 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Пекин, мач за бронза, мъже Евроспорт 1
16.30 "Волфсбург" - "Хофенхайм" Диема спорт 3
16.30 Колоездене: Обиколка на Алпе Маритим, втори етап Евроспорт 2
17.00 "Ливърпул" - "Норич" Диема спорт 2
17.00 "Кристъл Палас" - "Челси" Нова спорт
17.00 Тенис, турнир в Катар, финал МАХ Спорт 1
17.15 "Осасуна" - "Атлетико" МАХ Спорт 4
17.30 "Ботев" (Вр) - ЦСКА 1948 Диема спорт
18.00 Колоездене: Обиколка на Алгарв, четвърти етап Евроспорт 2
19.00 "Рома" - "Верона" МАХ Спорт 3
19.00 "Кадис" - "Хетафе" МАХ Спорт 4
19.30 "Манчестър Сити" - "Тотнъм" Диема спорт 2
19.30 "Кьолн" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, Купа на краля, полуфинал Нова спорт
19.45 "Вилем II" - "Аякс" МАХ Спорт 1
20.00 Баскетбол, полуфинал за Купата на Италия Диема спорт
21.30 "Нюрнберг" - "Регенсург" Диема спорт 3
22.00 "Реал" - "Алавес" МАХ Спорт 4
22.00 "Нант" - ПСЖ Диема спорт
22.00 Тенис, турнир в Делрей бийч МАХ Спорт 3
22.00 Тенис, турнир в Рио де Жанейро МАХ Спорт 1
22.00 Баскетбол, полуфинал за Купата на Италия Диема спорт 2
22.00 Голф: PGA тур, Дженезис Инвитейшънъл, трети ден Евроспорт 2
22.30 Баскетбол, Купа на краля, полуфинал Нова спорт
02.00 НХЛ, "Торонто" - "Сейнт Луис" МАХ Спорт 4
02.00 UFC, Уокър срещу Хил МАХ Спорт 2
02.00 Бокс без ръкавици, бойна вечер в САЩ Диема спорт
03.00 Кърлинг: Зимни олимпийски игри в Пекин, финал, жени Евроспорт 1
03.30 Бобслей: Зимни олимпийски игри в Пекин, четворки, трети манш, мъже Евроспорт 2
19 Февруари, 2022 09:18 5513
Спортът по ТВ в събота (19 февруари)
Ето какво може да гледаме днес
09.00 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Пекин Евроспорт 2, БНТ 3
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дфгхклп
Световната война ще започне след Финско-Руската.
А тя има точен ден и час: неделя.06.10ч. (българско) и ще се предава директно по Евроспорт.
Да живее хокеят!
09:27 19.02.2022
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3 Този коментар е премахнат от модератор.