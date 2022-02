Вижте какво се случи със стадиона на Тотнъм (ВИДЕО)

Бурята Юнис продължава да създава големи проблеми в Западна Европа. Редица съоръжения и сгради пострадаха сериозно от ветровете, като на места във Великобритания те достигат до 90 мили в час.

Стадионът на нидерландския АДО ден Хааг пък остана без част от покрива си, а единият от пилоните, на който е поставено част от осветлението на съоръжението бе счупен.

Медиите в Англия разпространиха много любопитно видео относно ултрамодерния стадион на Тотнъм в Лондон и най-вече с покривната му конструкция. Във видеото се вижда буквално как покривът на съоръжението „пулсира” под поривите на вятъра.

На моменти записът дори изглежда нереалистичен, но специалисти обясняват, че конструкцията на стадиона е съобразена за подобни чрезвичайни ситуации.

Стадион „Тотнъм Хотспър” е едно от най-модерните и скъпи в целия свят. Съоръжението струваше на „шпорите” над 1 млрд. паунда.

Вижте видеото:

The roof of Tottenham Hotspur Stadium gets its first real test against the winds of #StormEunice 😳



🎥 @PGMcNamara pic.twitter.com/yYF61antnH