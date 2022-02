Неймар с изненадващо изказване за бъдещето си

Суперзвездата на Пари Сен Жермен - Неймар назова две страни, в които би искал да играе, преди да сложи край на кариерата си. Изненадващато обаче е, че той не спомена някое от европейските първенства. Бразилецът все още има много време на най-високо ниво със своите 30 години, но хвърли поглед в близкото и не чак толкова близкото бъдеще.

Ней вече прави сериозни планове преди края на настоящия му договор, който изтича през 2025 г., но добави, че в момента е фокусиран върху целите си с тима от френската столица.

„Развълнуван съм от шанса да се върна да играя в Сантос. Това, което наистина ми липсва, е да играя в моя град. Този стадион там е прекрасен“, започна той.

„Голям фен съм на идеята да играя в Съединените щати, поне един сезон“, добави бразилският №10 на парижани.

Neymar wants to return to Santos before he retires 🖤 pic.twitter.com/RZzgXsWLKT