Челси се справи без проблеми с шампиона на Франция

Челси постигна победа с 2:0 над шампиона на Франция Лил, за да си подсигури на практика класирането на 1/4-финалите в тазгодишното издание на Шампионската лига в опит да защити титлата си от миналата година.

Томас Тухел реши най-накрая да остави Ромелу Лукаку на резервната скамейка, след като заложи на белгиеца в 10 поредни срещи, но той разочарова мач след мач. Вместо него на върха стартира Кай Хаверц в ролята на „фалшива деветка“ и младокът не разочарова, вкарвайки гол още в 8'.

След почивката Кристиян Пулишич вкара красиво попадение, за да увеличи разликата в полза на англичаните.

„Песовете“ се постараха много, за да стигнат поне до гол на „Стамфорд Бридж“, но насреща си имаха отбор, който умее да контролира събитията на терена и да допуска малко опасности пред своята врата.

