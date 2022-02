Скандален бос на Стяуа: Няма да привличаме ваксинирани, защото те губят силата си!

Стяуа Букурещ няма да привлича ваксинирани футболисти занапред, заяви скандалния собственик на клуба Джиджи Бекали.

Политикът, който през 2013 гоидна бе осъден на 3 години затвор за корупция, обяви, че имунизираните срещу COVID-19 нямат шанс да бъдат привлечени в Стяуа, предава Telegraph.bg.

„Ваксинираните губят силата си“, заяви Бекали.

„Това е научно. Не сте ли го виждали с Клуж? На Рапид играчите изглеждаха така, сякаш ще припаднат. Всички ваксинирани губят сила! Виждам го и при моите. Не засяга някои, но засяга по-старите”, убеден е той.

Изказването му предизвика ответна реакция от правителството, което се бори срещу антиваксърските настроения, характерни за Балканитe.

В изявление на официалната страница във Facebook на националната информационна платформа на правителството се посочва, че „Ваксинираните футболисти НЕ губят сила, след като са ваксинирани срещу COVID-19! Няма проучвания, които да подкрепят подобни странности. Ваксинацията не влияе на представянето. От друга страна, има достатъчно проучвания, които показват, че COVID-19 може да остави дългосрочни последици у боледувалите, и те могат да повлияят на представянето на футболистите“.

Румъния е предпоследна сред 27-те страни от ЕС по процент напълно ваксинирано население (над 41%, според данните на американския университет "Джонс Хопкинс"), последна е България с под 30%.

