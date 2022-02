Порто и Лайпциг си свършиха работата в Испания и Италия

Порто успя да отстрани Лацио след 2:2 на „Стадио Олимпико“ в реванша, а Ред Бул Лайпциг се справи с 1:3 с Реал Сосиедад, за да оформят два от големите фаворити за титлата в Лига Европа през този сезон.

„Драконите“ изоставаха в резултата след гола на Чиро Имобиле, който го превърна в най-добрия голмайстор в историята на „римските орли“, но Мехди Тареми вкара и асистира на Урибе, за да донесе обрат за своя тим. Данило Каталди обаче оформи крайния резултат, а така общият резултата стана 4:3 в полза на Порто.

Лайпциг пък стори всичко онова, което липсваше на на германците в първия мач, когато испанците стигнаха до 2:2. Андре Силва може и да изпусна дузпата си в 39', но Вили Орбан реализира при добавката. Самият Силва удвои аванса на гостите в 59', а Зубименди върна надеждата за Сосиедад, че може да вкара срещата в продължения. Нова дузпа в предпоследната минута обаче предреши изхода в полза на „пиковете“, благодарение на точното изпълнение на Емил Форсберг. Общият резултат тук бе 5:3 за Ред Бул.

В останалите срещи от ранните мачове в плейофите на Лига Европа Динамо Загреб спечели с 1:0, но отпадна от Севиля с общ резултат 3:2, а Аталанта срази с 0:3 Олимпиакос за общото 5:1 в своя полза.

⏰ RESULTS ⏰



✅ Sevilla, Atalanta, Leipzig and Porto through to the last 16 #UEL pic.twitter.com/WCNGLKhj3q