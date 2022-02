Обявиха къде и кога ще се бият Фюри и Уайт

Тайсън Фюри официално ще защитава титлата си срещу Дилиан Уайт, след като WBC притисна „Събирача на трупове“ да подпише или да се откаже от шанса си в началото на седмицата. След това отне само няколко дни, за да бъдат уговорени всички подробности около боя, включително арената и датата на събитието.

Националният стадион на Англия „Уембли“ ще се превърне в дома на бокса на 23 април тази година, обявиха официално от Top Rank Boxing.

Това ще е първото завръщане на „Циганския крал“ у дома след 4 години, така че очакванията към битката са огромни, защото насреща му е още един от местните любимци.

🇬🇧 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐃 🇬🇧@Tyson_Fury comes home for an all-British battle vs. Heavyweight challenger @DillianWhyte at London’s @WembleyStadium 🏟#FuryWhyte | APRIL 23 | LIVE on PPV pic.twitter.com/8Pc4whDX8v