Автогол в 91' бутна Ювентус с едни гърди към финала за Купата на Италия

Фиорентина и Ювентус завършиха 0:1 в първия полуфинал за Купата на Италия, благодарение на автогол на Лоренцо Венути в добавеното време на срещата.

Централният бранител се озова на пътя на центриране от Хуан Куадрадо, но силата и височината на топката направи така, че той да не успее да изчисти или да спре кълбото. Вместо това го насочи към гол-линията си и не успя да я достигне с последвалия шпагат.

„Виолетовите“ иначе бяха далеч по-добрият тим на „Артемио Франки“ в срещата, като Матиа Перин направи така, че топката да не навести мрежата му.

Надеждата все пак остава жива за Фиорентина, защото на 20 април предстои реванш.

