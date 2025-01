В Ювентус уверени, че ще привлекат играчи на ПСЖ и Барселона

Директорът на Ювентус Кристиано Джунтоли потвърди, че се „чувстват уверени“, че Рандал Коло Муани и Роналд Араухо могат да пристигнат съответно от Пари Сен Жермен и Барселона.

Джунтоли говори преди двубоя на Ювентус с Аталанта във вторник вечер, като паралелно с това трансферният експерт Фабрицио Романо излезе с информация, че преминаването на Рандал Коло Муани под наем в гранда от Торино е уредено.

🚨⚪️⚫️ Randal Kolo Muani to Juventus, here we go! Deal in place on loan until June from PSG and NO buy option clause.



Kolo Muani has accepted the proposal and will fly to Turin this week for medical tests.



Agreement sealed. 🇫🇷 pic.twitter.com/8lnxDC1k5d