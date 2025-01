Алберто Байо вече е на италианска земя, за да подпише с Ювентус

Алберто Байо вече е на италианска земя. Новината потвърждава реномираният италиански спортен журналист, който публикува снимка на 21-годишния талант, който позира от пистата на торинското летище “Turin-Caselle Airport” заедно с функционери на “бианконерите”.

Байо кацна в Италия с Мигьел Пиньо, като сделката с настоящия му клуб Виктория (Гимараеш) ще възлиза на 12.5 млн евро + още 2.5 млн.

В следващите часове футболистът трябва да премине окончателните медицински прегледи и да подпише официално споразумение с Ювентус.

Това разбива окончателно надеждите на Спортинг (Лисабон), който също искаше подписа на младежа, който този сезон изигра за отбора си общо 9 мача на ниво Лига Португал и направи две асистенции.

