Сензация: Един от най-богатите спортисти в света иска да купи Челси!

Един от най-богатите спортисти в света – ирландският ММА боец Конър Макгрегър сензационно обяви, че проявява интерес към акциите на английския футболен гранд Челси.

Макгрегър стори това още в часовете преди собственикът на лондонския клуб Роман Абрамович официално да обяви, че Челси се продава. В официалния си профил в Twitter, Макгрегър написа, че би искал да проучи възможността за закупуването на „сините” от Лондон, като в същото време отбеляза акаунта на Челси в съобщението си.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7