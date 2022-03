Челси много близо до нов собственик!

Отборът на Челси съвсем скоро може да има нов собственик. Настоящият такъв Роман Абрамович вече усилено търси купувач на клуба. Сега журналистът на швейцарското издание „Blick“ Никола Имфелд твърди, че основен фаворит за придобиване на акциите на английския гранд е американо-швейцарският консорциум, оглавяван от Хансйорг Вис и Тод Бели.

Двете страни вече водят интензивни преговори, които могат да бъдат финализирани още през идния уикенд. Напълно възможно е сделката да бъде обявена в понеделник, 7 март.

В четвъртък пък британският милиардер Джим Ратклиф отрече, че той ще е новият собственик на Челси.

Абрамович вече обяви намерението си да продаде клуба. Той е начело на клуба от 2003 година. В този период „сините“ от Лондон пет пъти станаха шампиони, по два пъти спечелиха Шампионската лига и Лига Европа, веднъж завоюваха Суперкупата на Европа, пет пъти триумфираха с ФА Къп, три пъти с Купата на Лигата и два пъти със Суперкупата.

Съобщава се, че руснакът иска 4 милиарда паунда за акциите на лондончани, но ще изслушва оферти и за малко над 3 милиарда лири. Слуховете предполагат, че Абрамович вече е отхвърлил оферта за 2,5 милиарда паунда. Той купи Челси само за 140 милиона паунда през лятото на 2003 година.

