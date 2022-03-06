10.00 Снукър: "Мастърс Турция", първи кръг Евроспорт 1
14.30 Снукър: "Мастърс Турция", първи кръг Евроспорт 2
15.15 Колоездене: Париж - Ница, трети етап Евроспорт 1
17.00 Колоездене: "Тирено Адриатико", втори етап Евроспорт 1
18.00 ММА, Суперкупа, откриване МАХ Спорт 1
19.00 Волейбол, "Жешов" -" Вакъфбанк" МАХ Спорт 1
19.00 Снукър: "Мастърс Турция", първи кръг Евроспорт 1
20.00 Баскетбол, "Цървена звезда" - "Реал" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Лубе" - "Ястжебски" МАХ Спорт 1
21.30 Баскетбол, "Фуенлабрада" - "Барселона" Нова спорт
22.00 "Байерн" - "Залцбург" МАХ Спорт 4
22.00 "Ливърпул" - "Интер" МАХ Спорт 3
22.00 Баскетбол, "Баскония" - "Анадолу Ефес" МАХ Спорт 2
02.00 НХЛ, "Питсбърг" - "Флорида" МАХ Спорт 2
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
8 Март, 2022 07:51 4230
Спортът по ТВ във вторник (8 март)
Ето какво може да гледаме днес
10.00 Снукър: "Мастърс Турция", първи кръг Евроспорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА