Байерн унищожи австрийски тим с няколко седмици закъснение

Байерн Мюнхен постигна успех с удивителното 7:1 над Ред Бул Залцбург, въпреки че преди няколко седмици едва успя да стигне до равенство 1:1 в Австрия.

Роберт Левандовски реализира хеттрик още до 23 минута, за да се превърне в автора на най-ранното подобно постижение в Шампионската лига, независимо от факта, че първите два гола паднаха след дузпи.

До края на полувремето Серж Гнабри увеличи разликата за домакините на четири гола, а след паузата Томас Мюлер добави два и Лирой Сане оформи крайния резултат.

Почетното попадение за „биковете“ падна в 70', благодарение на Мауриц Кяергаард.

Така Байерн се превърна в първия 1/4-финалист в тазгодишното издание на турнира.

What a night 🤩



Quarterfinals here we come! 🎆



♦️ #FCBSAL 7-1 ♦️ pic.twitter.com/XIYh2ktduX