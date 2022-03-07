08.00 ММА, четвъртфинали МАХ Спорт 1
10.00 Снукър: "Мастърс Турция", втори кръг Евроспорт 1
14.30 Снукър: "Мастърс Турция", втори кръг, директно
15.00 "Хебър" - "Монтана" Диема спорт
15.15 Колоездене: Париж - Ница, четвърти етап Евроспорт 1
17.00 Колоездене: "Тирено Адриатико", трети етап Евроспорт 1
17.30 "Литекс" - "Спартак" (Вн) Диема спорт
18.30 Волейбол, ЦСКА - "Дея Спорт" Диема спорт 2
18.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, "Черноморец" - "Академик" (Пд) МАХ Спорт 2
19.00 Снукър: "Мастърс Турция", трети кръг, директно
19.45 "Порто" - "Лион" МАХ Спорт 4
21.00 Баскетбол, "Андора" - "Хувентуд" МАХ Спорт 2
21.30 Волейбол, "Веро Колей" - "Конелиано" МАХ Спорт 3
21.30 Баскетбол, "Мурсия" - "Бургос" Нова спорт
21.30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа в Флахау, слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
22.00 "Реал" - ПСЖ Би Ти Ви Екшън
22.00 "Манчестър Сити" - "Спортинг" Ринг
00.15 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
02.30 Мач от Копа Либертадорес МАХ Спорт 4
9 Март, 2022 07:09 2920
Спортът по ТВ в сряда (9 март)
Ето какво може да гледаме днес
08.00 ММА, четвъртфинали МАХ Спорт 1
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