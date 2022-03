Реал Мадрид възкръсна с 30 минути за историята срещу ПСЖ на „Сантиаго Бернабеу“

Реал Мадрид се класира напред към 1/4-финалите в Шампионската лига, след като постигна грандиозен обрат от 0:2 в общия резултат до 3:2 в рамките само на 30 минути срещу ПСЖ.

Килиан Мбапе вкара хеттрик, но само едно от попаденията му бе зачетено, тъй като в другите две имаше засади. И все пак голът му помогна, за да може тимът му да се прибере на почивката с аванс.

В 61' обаче Джанлуиджи Донарума сътвори огромна глупост, опитвайки се да задържи топката в разиграването на своя отбор, въпреки близкото присъствие на Карим Бензема. Италианецът се просна на терена, просейки си нарушение, но такова не бе отсъдено и няколко секунди по-късно Винисиус върна към френския си колега, а той бе безпогрешен.

Отново Бензема реализира пълен обрат петнайсетина минути по-късно, а още с подновяването на играта от центъра кълбото бе спечелено отново, Реал се втурна в атака и капитанът на „кралския клуб“ оформи своя хеттрик.

В оставащите минути Мадрид заигра така, както подобава на един отбор от подобна класа, затваряйки постъпите към своята врата и единствено един удар от пряк-свободен удар на Лионел Меси се доближи до нещо опасно пред вратата на Тибо Куртоа.

Реал Мадрид без съмнение изигра едни от най-силните си 30 минути от началото на сезона, а ПСЖ за поредна година демонстрира липсата на психика в подобни ключови моменти.

👊🤍 SING IT WITH US: QUARTER-FINALS!!!!!! pic.twitter.com/pAm5wsBCCd