Тези зверове ще се грижат за безопасността във Формула 1 през 2022 година

Mercedes представи автомобила за сигурност и медицинската кола, която ще се грижи за пилотите по време на състезанията от Формула 1 през 2022 година.

Както и през миналия сезон, Mercedes и Aston Martin ще си разделят отговорностите отнасящи се до безопасността.

По време на първите две състезания ще се използва GT Black Series като кола за сигурност, а медицински автомобил AMG GT 63 S 4MATIC+.

Aston Martin ще обслужва 12 състезания, а първият старт ще е в Австралия. Британците представят като кола за сигурност Vantage, а медицински автомобил - DBX.

Introducing the new official @fia Safety Car and Medical Car for the 2022 @F1 season! ❤️🤩



Loving the @MercedesAMG GT Black Series and the AMG GT 63 S 4MATIC+ 👊 pic.twitter.com/ruEwoDmXNA